】 【打 印】 
伊朗伊斯蘭革命衛隊證實其海軍司令身亡
http://www.CRNTT.com   2026-03-30 16:29:33
　　中評社香港3月30日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊30日發表聲明，悼念伊斯蘭革命衛隊海軍司令阿里禮薩·坦格西里。

　　新華社報導，聲明說，坦格西里因傷勢過重身亡，伊斯蘭革命衛隊將“永不停止戰鬥，直至敵人被徹底消滅”。

　　以色列國防軍26日發表聲明說，以軍對伊朗南部阿巴斯港實施空襲，包括坦格西里在內的多名伊斯蘭革命衛隊海軍高層人員身亡。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：