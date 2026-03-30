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伊朗伊斯蘭革命衛隊證實其海軍司令身亡
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2026-03-30 16:29:33
中評社香港3月30日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊30日發表聲明，悼念伊斯蘭革命衛隊海軍司令阿里禮薩·坦格西里。
新華社報導，聲明說，坦格西里因傷勢過重身亡，伊斯蘭革命衛隊將“永不停止戰鬥，直至敵人被徹底消滅”。
以色列國防軍26日發表聲明說，以軍對伊朗南部阿巴斯港實施空襲，包括坦格西里在內的多名伊斯蘭革命衛隊海軍高層人員身亡。
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