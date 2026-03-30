劉國深：鄭麗文訪大陸有助改善兩岸氣氛

福建省台灣研究會會長、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深（中評社 資料照） 中評社北京3月30日電（記者 陳思遠）中共中央和習近平總書記邀請鄭麗文主席率團前往大陸訪問，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請。福建省台灣研究會會長、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深30日接受中評社採訪時表示，當此兩岸政治關係困難時刻，鄭麗文主席來訪有助於改善兩岸關係氣氛，增進兩岸相互瞭解，推進兩岸黨際和民間社會交流互動，對於兩岸關係和平發展有重大意義。



鄭麗文訪陸由中共中央台灣工作辦公室主任宋濤受權宣布，劉國深表示，鄭麗文主席來大陸訪問交流，系國共兩黨交流事務，由中共中央台灣工作辦公室主任發布是合適的安排，說明該項活動屬於兩岸黨際往來性質。



劉國深說，當此兩岸政治關係困難時刻，鄭麗文主席來訪有助於改善兩岸關係氣氛，增進兩岸相互瞭解，推進兩岸黨際和民間社會交流互動，對於兩岸關係和平發展有重大意義。



劉國深指出，在兩岸公權力部門之間的交流互動受阻的情況下，兩岸政黨交流有助於緩和兩岸關係政治氣氛，提振台灣民眾參與兩岸民間交流的意願和信心。但台灣社會政治多元，“為反對而反對”的現象極其普遍，兩岸之間任何交流活動都有可能被貼標簽。隨著兩岸一波又一波交流的洗滌，這種“貼標簽”的政治效應也會逐漸失去政治功效。



“兩岸關係和平發展必須建立在交流互動的基礎上，我們要為積極推動兩岸交流的台灣各黨派、各階層和各界人士喝彩、點贊！”他說。