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以軍稱打擊伊朗德黑蘭多處武器生產和研發設施
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2026-03-30 17:07:06
中評社香港3月30日電／以色列國防軍30日發表聲明說，以軍在過去兩天對伊朗首都德黑蘭發動多輪空襲，打擊約40處武器生產和研發設施。
新華社報導，聲明說，以色列空軍29日動用了80餘枚彈藥，重點打擊伊朗武器生產設施，包括一處用於組裝遠程地對空導彈的設施、一處用於生產反坦克導彈及小型防空導彈所需部件的設施，以及一處用於生產和研發彈道導彈發動機的設施。
以軍在聲明中稱，將繼續打擊伊朗軍事工業體系，削弱其武器生產能力。
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