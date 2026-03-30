消息人士稱以色列擬邀請美軍在以境內設基地

中評社北京3月30日電／央視新聞客戶端消息，記者當地時間3月29日獲悉，以色列安全消息人士稱，以色列計劃在當前戰爭結束後，“邀請美國將其在中東地區的一些軍事基地遷至以色列，並在以色列建新的基地。”



相關消息稱，以色列認為當前是“重塑”美國在中東地區軍事版圖的機會。