李振廣：鄭麗文訪陸符合兩岸同胞期盼

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社資料圖） 中評社北京3月30日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日訪問大陸。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣30日接受中評社專訪指出，鄭麗文訪陸有助於推動台海走出劍拔弩張局面，符合兩岸同胞期盼，為兩岸民眾帶來新希望。



李振廣指出，近年來，兩岸關係高度緊張、台海局勢劍拔弩張。在此背景下，鄭麗文主席應習近平總書記邀請到訪大陸，彰顯了堅持兩岸和平穩定、交流合作的力量積極作為，努力把兩岸關係扭正到和平發展的方向上來。



李振廣認為，鄭麗文主席此訪能夠對賴清德當局破壞兩岸關係的種種行徑起到撥亂反正作用，亦可推動台海走出劍拔弩張的局面；同時也能為兩岸民眾帶來新希望，讓大家看到兩岸關係正邁向和平發展軌道的曙光。“這次訪問符合兩岸同胞的期盼，必然會得到兩岸絕大多數民眾的讚賞與支持。”



值得注意的是，此次是“中共中央和習近平總書記歡迎並邀請”鄭麗文主席訪問大陸，這一消息由中央台辦主任宋濤親自宣布。



“這是國共兩黨關係中的一件大事。”李振廣分析，由宋濤主任親自宣布，足以體現出大陸方面對鄭麗文訪陸的高度重視。大陸希望借助此次鄭麗文此訪，推動兩岸關係朝著正確、良好的方向發展，這也是大陸方面主動作為，全力推動台海和平穩定、促進兩岸關係和平發展的一次重要舉措。



鄭麗文在今天上午舉行的記者會上再度明確表示，將繼續堅持反對“台獨”、“九二共識”。李振廣就此表示，這一論述是國共兩黨開展交流合作、兩黨領導人實現見面的最重要政治基礎。堅持“九二共識”、堅決反對“台獨”，對未來國共兩黨進一步深化交流合作也至關重要。



對於鄭麗文此訪的三個目的地——江蘇、上海、北京，李振廣分析，中國國民黨與南京有著深厚的歷史淵源，歷次國民黨領導人來大陸參訪，南京都是必到的地點，是不忘歷史的重要體現。而上海是大陸發展的前沿城市、北京是政治中心。



李振廣說，選擇這三個地方作為訪問目的地，預示著國共兩黨的合作既有對歷史的傳承，也蘊含著開拓未來的深意。