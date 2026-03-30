美以伊戰事引發中東格局“三重變”　結局難料

中評社北京3月30日電／2月28日，美國和以色列對伊朗發起軍事打擊。彼時，一些媒體警告，這場戰事“將把中東地區拖入無法預測的結局”。



新華社報導，一個多月以來，戰火持續蔓延，中東局勢朝著更難預測、更難控制的方向發展。專家認為，這場衝突嚴重衝擊地區安全，催動地區國家深思求變，並折射出美國塑造地區局勢的“力不從心”。延宕的戰事引發中東格局之變的同時，或將成為“全球力量演變的重要章節”。



地區形勢“面目全非”



“無論戰事最終如何收場，中東都將面目全非。”西班牙《機密報》文章寫道。美以伊戰事持續升級、外溢，正將中東安全局勢推向危險深淵。



首先，戰事蔓延加劇局勢失控風險。隨著也門胡塞武裝“下場”，紅海方向或出現一條新戰線。同時，伊朗“危而不倒”但軍事經濟實力嚴重受損，以色列未來或趁勢在巴勒斯坦加沙地帶、黎巴嫩、也門等地加大軍事動作。隨著更多力量捲入、更多戰線鋪開，地區衝突更複雜、更持久，更易滑向多點共振、連鎖升級的失控狀態。



其次，“新仇舊恨”或引發衝突循環。戰事加劇地區動蕩，也加深美以與伊朗之間的仇恨。美以不會放棄尋求全面摧毀伊朗政權和軍事能力，伊朗則把美以視為威脅國家安全與政權存續的“世代宿敵”。有伊朗專家說，特朗普政府“成功讓伊朗年輕一代堅定反美”。埃及阿拉伯研究中心顧問阿布·貝克爾·迪卜認為，即便戰事結束，美以與伊朗之間的敵意和對抗也會持續，地區恐將陷入衝突反覆的安全困局。



其三，“武力至上”邏輯擠壓政治對話空間。中東在歷史上飽受戰火，以對話化解分歧越發成為地區國家的共識與訴求。然而，美以在伊核談判進程中發動襲擊，直接破壞以對話解決爭端的積極勢頭。埃及國際問題專家穆斯塔法·阿明警告，美以推行的“武力至上”邏輯，以及給中東埋下的仇恨與衝突的種子，或令未來地區爭端解決方式再度偏向軍事壓制而非對話磋商，這將是這場戰事給中東造成的最大創傷。

