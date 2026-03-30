石峁遺址：黃土高原上的文明回響

在黃土高原與毛烏素沙地交匯處，一座用石頭壘砌的史前王國已靜默矗立4300年。它是我國迄今發現規模最大的史前城址——石峁遺址。《文化中國行》走進石峁遺址，探尋實證中華五千多年文明史的歷史印記。



石峁遺址坐落於陝西省神木市高家堡鎮的土石山峁上，因其所在地原屬石峁自然村而得名。作為“中華文明探源工程”的重大成果，石峁遺址以超過400萬平方米的宏大體量、三重石構城防的嚴密規制，以及巍峨的皇城台，重構了人們對中國早期文明發展高度的認知。歷經十餘年科學發掘，考古人員發現，這座史前巨城的創造者，掌握了極為高超的規劃與建築技術，石峁城址的周界和核心建築均以石砌築，雖歷經四千餘年風雨侵蝕，依然形制完備、結構清晰，是已知中國發現的最大史前城址。



作為石峁王國的權力中樞，皇城台區域近年來陸續獲得重要考古收穫。在其南側護牆上，考古工作者發現了既寫實又誇張的巨型神面、人臉、動物、符號等圖案，展現出成熟的藝術構思和精湛的雕刻技藝。



陝西省文物局副局長、時任石峁遺址考古隊負責人孫周勇表示，皇城台高等級建築和精美石雕的發現，清晰告訴我們，居於天險和溝壑之間的皇城台，是整個石峁社會為了維繫社會秩序而努力營造的神聖空間。皇城台也是東亞地區所見保存最為完整的宮城之一。



文明的高度，不僅體現在建築上，更蘊藏在豐富的物質遺存中。石峁一帶並非產玉之地，但遺址考古發現卻以數量龐大、類型獨特的精美玉器而聞名，“藏玉於牆”也是他們的獨特習俗。這裡還發現了1.7萬枚細若發絲的骨針，大量羊、牛卜骨，印證了其經濟形態為農業、畜牧業並重的混合經濟，奠定了石峁王國雄厚的物質基礎和經濟基礎。石峁的考古發現生動揭示了中華文明起源階段“多元一體、兼容並蓄”的宏大格局，對於完整和準確理解中華五千多年的文明史，具有重要意義。



來源：央視新聞