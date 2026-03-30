包承柯：中共中央高度重視鄭麗文訪陸

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯（中評社 資料照） 中評社北京3月31日電（記者 陳思遠）中共中央和習近平總書記邀請鄭麗文主席率團前往大陸訪問，鄭麗文表示感謝並欣然接受邀請。對此，上海海峽兩岸研究會研究員包承柯30日在接受中評社採訪時表示，這是第二次以中共中央和總書記名義邀請國民黨主席訪陸，形式十分特殊。此次邀請由宋濤主任宣布，體現了中央對此事的高度重視。



包承柯回顧，自2005年連戰主席訪問大陸後，國共兩黨開始恢復關係並建立了黨際交流平台，正式展開合作。連戰提出接受“九二共識”，堅決反對“台獨”，並提出五項願景。他指出，鄭麗文擔任國民黨主席後，也明確表示接受“九二共識”和一個中國原則，表態反對“台獨”，這一立場推動了國共兩黨的交流與合作。



包承柯指出，鄭麗文當選國民黨主席後，覆電習近平時表達了強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定的意願；2026年2月，蕭旭岑副主席帶領國民黨智庫代表團訪問大陸，與大陸的智庫和學者深入交流，推動兩黨務實交流與合作。包承柯認為，這些前期的交流與共識為鄭麗文此次訪陸奠定了基礎。



包承柯相信，習近平總書記在鄭麗文主席來訪時樂於會見她。鄭麗文作為中共中央的客人，受到了中共中央和習近平總書記正式邀請，體現了中共中央對鄭麗文主席的重視與尊敬。也可以看出，中共中央希望通過此次訪問，加強與鄭麗文主席的溝通，推動兩黨之間的合作與交流。



包承柯補充說道，作為中青年領導人的鄭麗文在國民黨內面臨挑戰，要面對黨內資深元老和各種不同的聲音，獲得黨內信服。然而，近半年來，鄭麗文主席反對“台獨”的立場非常堅定和明確，為推動兩岸關係和平發展積極努力。包承柯認為，為了贏得未來的選舉，特別是“九合一”選舉和2028年選舉的勝利，鄭麗文必須繼續團結黨內和在野力量，打好選戰，大家對鄭麗文領導下的國民黨抱有很大期待。