溫天鵬：鄭麗文訪陸進一步凝聚島內反獨力量

温天鹏（中評社資料圖） 中評社北京3月31日電（記者 海涵）北京科技大學馬克思主義學院講師溫天鵬30日就鄭麗文訪陸接受中評社專訪指出，此訪有助於國民黨重塑“兩岸和平守護者”形象，進一步凝聚島內支持“九二共識”、反對“台獨”的政治力量，持續壓縮“台獨”分裂勢力的生存空間。



鄭麗文此訪是睽違十年後年現任國民黨主席再度正式訪陸，溫天鵬認為，這毫無疑問是國共高層交流重啟的標誌性事件，將成為兩岸溝通交流的“穩定器”，會對兩岸關係發展產生多維度、深層次的積極影響。



“從政治層面看，此次訪問打破了兩岸政黨高層互動停滯的僵局，有利於築牢兩岸和平發展的政治根基。”溫天鵬強調，國共雙方再次以“九二共識、反對台獨”為重要政治前提開展交流，進一彰顯了這一兩岸關係和平發展的定海神針的重要作用，將有效對衝“台獨”分裂勢力與外部勢力干涉帶來的嚴峻挑戰，降低台海局勢發生軍事誤判的風險。



溫天鵬對鄭麗文主席不畏艱險、排除雜音高調訪陸表示讚賞，他指出，鄭麗文此訪進一步打擊了民進黨當局宣揚“抗中保台”的囂張氣焰，同時也是對近期國民黨內親美勢力擾亂視聽、內鬥掣肘的有力壓制，為後續重啟兩岸公權力部門接觸、協商談判創造良好氛圍與條件。



從民生與經貿層面看，溫天鵬分析，鄭麗文此訪行程覆蓋江蘇、上海、北京等台商密集區與交流樞紐，或有望推動兩岸務實合作落地見效。



溫天鵬還談到了鄭麗文此訪對島內政治與民意的影響。他表示，鄭麗文訪陸與民進黨“抗中保台”路線形成鮮明對照，彰顯了和平對話的可行性。此舉有助於國民黨重塑“兩岸和平守護者”形象，進一步凝聚島內支持“九二共識”、反對“台獨”的政治力量，鞏固既有基本盤，爭取中間選民、工商界及農漁民支持，鼓舞統派團體士氣。同時也順應了台灣民眾“盼和平、盼交流”的主流民意，引導更多台灣民眾認清兩岸和平交流的重要意義，持續壓縮“台獨”分裂勢力的生存空間。



溫天鵬相信，在鄭麗文主席主導下，國民黨未來必將持續發揮制衡賴清德當局破壞兩岸關係的“刹車皮”作用。這既有利於推動兩岸關係和平發展，也有助於國民黨在島內掌握發展兩岸關係的主導優勢，為其重整旗鼓、重返政治舞台奠定堅實基礎。