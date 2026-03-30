社評：鄭麗文訪陸　事成於三定錨和平

鄭麗文30日召開記者會，副主席張榮恭(左)和蕭旭岑(右)陪同出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京3月30日電／應中共中央及中共中央總書記習近平邀請，中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問江蘇、上海與北京。這是國民黨主席時隔十年再度正式到訪大陸，亦是自2005年以來中共中央第三次以正式名義邀請國民黨主席來訪。



在台海局勢驚濤拍岸的當下，此次高規格邀請，既標誌著國共兩黨最高層級溝通機制的重啟，也向海內外傳遞出堅持“九二共識”、維護台海和平的清晰信號。



古人雲：“事成於三”。這三次邀請，並非簡單的線性重復，而是一場層層遞進的歷史演進，每一次都將國共關係與兩岸關係推向新的深度。



第一次（2005年）：從“不可能”到“可能”的政治破冰。



彼時，陳水扁當局持續推進“法理台獨”，台海局勢劍拔弩張，兩岸官方溝通完全中斷。國共兩黨以黨際交流為突破口，開闢出一條“和平走廊”。2005年4月29日，胡錦濤總書記與連戰主席在北京實現1945年以來兩黨領導人的首次握手，共同發布“兩岸和平發展共同願景”。這次訪問完成了“0到1”的突破，以行動證明：在一個中國原則下，對話是可能的。



第二次（2008—2009年）：從“願景”到“制度”的建制擴展。



2008年國民黨重新執政後，吳伯雄主席多次應邀訪陸，核心任務是將“共同願景”轉化為可操作的制度安排。“胡吳會”後，中斷九年的兩會協商正式恢復，兩岸基本實現直接“三通”。這次訪問完成了“1到N”的擴展，將黨際互信轉化為制度化協商機制，也讓和平紅利落地為同胞福祉。



第三次（2026年）：鄭麗文的“定錨”與底線校准。



作為第三位獲此規格邀請的國民黨主席，鄭麗文展現出鮮明的“務實、堅韌、敢言”風格。在民進黨當局執迷於“抗中”操弄、導致兩岸機制性停擺的當下，此行被賦予“為和平定錨”的歷史使命。



鄭麗文此前多次強調，“大陸是親人，兩岸不是終須一戰”，認為國民黨不僅要當溝通的橋梁，更要成為和平的基石。與前兩次的“突破”或“增量”不同，她此行的核心在於“堅守”－－在兩岸面臨方向性抉擇的關鍵時刻，重申“九二共識”這一不可動搖的政治底線，明確宣示反對“台獨”。她要以行動向島內證明：通過對話累積互信，遠比兵凶戰危的對峙更符合台灣主流民意。



從歷史邏輯看，這三次訪問清晰勾勒出兩岸和平發展的必然路徑：確立政治基礎，深化融合發展，在危機中堅守方向。“九二共識”是定海神針，國共交流平台則是壓艙石。當兩岸官方機制受阻，黨際渠道的暢通確保了對話的延續與局勢的基本穩定。



從連戰到吳伯雄再到鄭麗文，三次正式邀請見證了國共兩黨從“破冰”到“建制”再到“堅守”的歷史進程。這絕非偶然的相遇，而是歷史累積的必然。



站在此刻回望，和平之路從來不是坦途，正因如此，這跨越二十餘年的三次高層互動才尤顯可貴：它印證了一個樸素的道理－－只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，兩岸就有可能在驚濤中守住底線，祖國的統一就有可能贏得轉圜。



鄭麗文主席此行，進一步為兩岸鋪平前路，有機會在歷史的轉折處再立下一塊基石。人們拭目以待。