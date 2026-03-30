韓政府擬明年擴大財政推動AI轉型及地方發展

中評社香港3月30日電／韓聯社報導，南韓政府計劃明年編制近800萬億韓元（約合人民幣3.64萬億元）規模的預算，通過擴張性財政政策推動人工智慧（AI）大轉型和地方發展，培育增長動能。



企劃預算處30日表示，包含上述內容的《2027年度預算編制指引》當天獲得國務會議通過。根據政府去年9月向國會提交的《2025—2029年國家財政運用計劃》，2027年財政支出規模設定為764.4萬億韓元，若加上政府正在編制的補充預算以及稅收收入增長，明年預算或將逼近800萬億韓元。



具體來看，面對產業生態變化，政府將構建超創新經濟，積極發展尖端產業，為國家經濟注入新動力。為此，政府將在各行業的製造、示範、推廣等各環節推進AI轉型，力爭南韓躋身全球三大AI強國。同時，政府還將加快推進綠色轉型，進一步擴大對家用光伏發電的支援力度。



均衡發展方面，政府將以“五極三特”（五大跨區域都市圈和三大特別自治道）戰略為中心促進地方發展。為此，政府將在未來4年對整合型地方政府提供20萬億韓元規模的財政支援，推進公共機構向地方轉移，並對地方項目優先給予財政支援。



此外，政府將在就業、育兒、福利等領域進一步加大對弱勢群體的支援力度，緩解兩極分化現象。