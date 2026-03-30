特朗普：若達不成協議將徹底摧毀伊朗

中評社北京3月30日電／美國總統特朗普30日稱，美國正與一個“新的、更理性的政權”進行嚴肅討論，若與伊朗達不成協議，將“徹底摧毀”該國所有發電廠、油井及哈爾克島。



新華社報道，特朗普在社交媒體上寫道：“美國正與一個新的、更理性的政權進行嚴肅討論，以結束我們在伊朗的軍事行動。已經取得了巨大進展，但如果因任何原因未能盡快達成協議（很可能會達成），並且霍爾木茲海峽沒有立即‘開放營業’，我們將通過炸毀並徹底摧毀他們所有發電廠、油井和哈爾克島（可能還包括所有海水淡化廠）——這些我們此前有意沒有‘觸碰’的目標——來為我們在伊朗愉快的‘駐留’畫上句號。”



截至目前，伊朗方面尚未就特朗普最新威脅作出回應。



特朗普近期已就停火和霍爾木茲海峽開放事宜多次威脅伊朗，設定的相關時間表不斷變化。他21日在社交媒體發文，要求伊朗在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀其各類發電站。兩天後，他改口稱，美伊過去兩天進行了“非常良好且富有成效”的對話，美國將“推遲5天”空襲伊朗發電站。26日，他發帖稱，伊朗“最好盡快認真起來（對待談判），否則將為時已晚”。26日晚些時候，特朗普再次改口稱，“應伊朗政府請求”，他將對伊朗能源設施的“摧毀”行動推遲10天。到了29日，特朗普在接受英國媒體採訪時說，他想要“奪取”伊朗的石油，不排除佔領伊朗石油出口的樞紐哈爾克島。



伊朗方面認為，美國在釋放談判信號的同時，正策劃地面進攻，美國向中東增兵為這一觀點提供了佐證。伊朗軍方表示，已做好應戰準備，“波斯灣的鯊魚正等待美國軍人”。