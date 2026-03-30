香港教大學科排名上升　推動多元發展

教大舉行“馬年騰飛 共創新章”傳媒簡報會，分享最新成果，並公布未來發展藍圖。（中評社 焦陽攝） 香港教育大學校長李子建教授概述教大最新成就及未來發展方向。（中評社 焦陽攝） 副校長（學術）鄭美紅教授分享教大的人才培養規劃，並闡述人工智能與新興科技如何深度融入教學。（中評社 焦陽攝） 中評社香港3月30日電（記者 焦陽）香港教育大學30日舉行傳媒聚會，以“馬年騰飛 共創新章”為題，向傳媒界介紹教大未來多個發展新方向。校長李子建教授，副校長（學術）鄭美紅教授，副校長（研究與發展）陳智軒教授，及副校長（行政）方永豪博士與眾管理層出席聚會，分享大學最新成就及發展規劃。



校長李子建教授在致辭中指出，教大於2026年QS世界大學學科排名中再創佳績，教育學科位列全球第七，亞洲第二。教大在此次排名中創下歷史新高，彰顯教大在教師培訓、教學研究與創新領域的專業地位與國際聲譽。



李子建教授提出，教大將以《策略發展計劃2025－2031》為藍本，推動教育教學多元發展。其中包括於2026／27學年開辦近50個授課型碩士課程，首設“一帶一路”商務傳意與行政、中國價值領導、數字人力資源管理、正念與生命教育、國家安全法、職業治療、幼兒融合教育、科學與機器人教育等學科，旨在培育具備跨域能力與國際視野的專才。此外，教大也計劃於2027／28學年推出商業管理碩士課程，有意向商科發展的學生提供進修深造的機會。同時，在促進本科教育方面，教大將成立“香港教育大學榮譽學院”，專注培養兼具學術能力、創新思維及社會使命感的優秀學生。

