人物：鄭麗文－－民進黨最難應付的對手

民進黨最怕的敵人，不一定是親中，恐怕會是從綠營走出、比綠更懂綠、能打破綠營敘事的鄭麗文。（中評社圖片） 中評社香港3月30日電（記者 肖瑞）2026年3月30日，海峽兩岸幾乎同時官宣，中國國民黨主席鄭麗文4月將應邀率團訪問中國大陸。這是時隔十年後現任國民黨主席首次正式訪陸，引起了廣泛的關注。



身高1米七八，言辭犀利，思維敏捷，從民進黨“女戰神”，到國民黨第一位“由綠轉藍”的女性主席，這位即將站在聚光燈下的女人，身上有太多標簽，但似乎都不如她自己那句來得乾脆：“怕就不要出來混了”。



鄭麗文1969年出生於台灣雲林，祖籍雲南。台大法律系畢業後，她加入民進黨，很快以辯才嶄露頭角。九十年代末，她和友人共同主持政論節目《火線雙嬌》，思維開闊，左批右駁，被媒體封為“女戰神”。



轉折發生在2002年。當年，鄭麗文在節目中批評時任台灣“衛生署”代理署長塗醒哲涉及的“舔耳案”，而不容於民進黨。當時民進黨已經偏離了原先的政治路線。此後，她遠赴英國劍橋大學攻讀國際關係博士，暫別政壇。



多年後回望這段經歷，鄭麗文的語氣里依然帶著“戰神”特有的鋒芒：“‘台獨’是笑話一則、騙局一場。”



2005年，經時任國民黨主席的連戰介紹，鄭麗文加入國民黨。當年4月，她以國民黨發言人身份隨連戰訪問大陸，見證了國共領導人時隔六十年後的首次握手。



台大法律系、美國天普大學法學碩士，英國劍橋大學國際關係博士，高挑幹練的身形，讓鄭麗文在台灣政壇一眾男性政治人物中顯得格外醒目。



鄭麗文的兩岸立場從未含糊。她多次公開說“我是中國人”。



她說，如果賴清德做出任何賣台的行為，民進黨做出任何挑起戰爭的行為，我們要大聲說不，因為中國國民黨才是代表真正台灣的主流民意，這是她參選國民黨主席的最主要原因，因為這一任主席不是過渡，也不是看守，而是要確保2028真的可以和平的政黨輪替、政權轉移。



鄭麗文說，她感到自己的責任特別重大，因為要撥亂反正的真正核心，就是要讓全台灣每一個人未來都可以自豪且自信的大聲說“我是中國人！”

