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外交部：已就美國參議員竄訪台灣向美方提出嚴正交涉
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2026-03-30 22:29:23
中評社北京3月30日電／新華社消息，針對美國四名參議員竄訪台灣，外交部發言人毛寧30日在例行記者會上答問時表示，中方一貫堅決反對美台官方往來，已向美方提出嚴正交涉。美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理台灣問題，停止任何形式的美台官方往來，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。中方在涉台問題上的立場是一貫的、明確的，將採取必要措施堅定維護自身主權和領土完整。
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