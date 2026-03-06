社評：鄭麗文大陸行擘畫兩岸和平新局

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社香港3月31日電／應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文即將率團於4月7日至12日踏訪南京、上海、北京。這場備受矚目的“春天之約”，不僅是國共兩黨深化互信的新契機，更是兩岸同胞在堅持“九二共識”、反對“台獨”基石上共謀和平發展、共促民族復興的關鍵一步。當鄭麗文主席一行的航班即將劃過海峽，我們看見的不僅是一次訪問，更是一個民族走向團圓的時代注腳。



以共識為錨，築牢和平根基​



“九二共識”始終是兩岸關係的定盤星。從1992年“香港會談”的智慧結晶，到2005年連戰主席“和平之旅”打破僵局，再到鄭麗文主席即將承前啟後的歷史性行旅，這條以“一個中國”為底色的政治紅線，始終護祐著台海波平浪靜。鄭主席行前強調“堅守一中原則、深化交流合作”的堅定立場，恰如為動盪的國際局勢注入一劑強心針。在“台獨”勢力不斷掏空“九二共識”的當下，此行以行動昭告世界：兩岸中國人完全有能力、有智慧透過對話消弭分歧，以共識照亮前路。



以民心為橋，鋪就融合通途​



從南京半導體產業鏈的協同創新，到上海台青創業園區的夢想孵化，再到北京農漁產品採購協議的惠民實踐，我們希望鄭麗文主席的行程單寫滿“以民為本”的誠意。



福建向金門供水的汩汩清流，2025年突破80億美元的兩岸農產品貿易額，這些看得見摸得著的福祉，正在編織一張覆蓋經濟、文化、民生的融合網絡。當台灣青年在大陸數字經濟浪潮中揚帆，當基層農漁民在訂單農業中增收，當台商在惠台政策中紮根，所謂“脫鉤斷鏈”的謊言不攻自破。此行必將進一步打通兩岸要素流動堵點，讓“兩岸一家親”從理念化為千家萬戶的笑顏。



以青年為炬，點燃復興薪火​



在紫金山麓共研中華經典的琅琅書聲里，在夫子廟前同誦《論語》的青春身影中，兩岸青年的文化基因正迸發時代火花。我們希望鄭麗文主席去參訪大陸高校與科創基地，看一看年輕世代作為“天然統派”的蓬勃力量。當台灣“00後”創客將文創靈感融入大陸市場，當兩岸學子在人工智能實驗室碰撞思想，他們書寫的不僅是個人奮鬥故事，更是中華文明在數字時代的復興篇章。此行播下的合作種子，終將在年輕心靈中長成參天大樹，讓民族復興的使命薪火相傳。



以大局為念，共擔歷史使命​



當前台海烏雲密佈，某些外部勢力煽動“代理人戰爭”的雜音不絕於耳。值此關鍵時刻，鄭麗文主席以“為台海謀太平，為民生增福祉”的鮮明旗幟跨越海峽，其意義遠超政黨互動範疇。她在行前疾呼“拒絕成為大國博弈棋子”，與大陸“兩岸命運共同體”理念形成深刻共鳴。當南京中山陵的蒼鬆翠柏映照日月潭的瀲灩波光，當北京故宮的紅牆連接台北故宮的琉璃瓦，14億中華兒女的共同意志已然清晰：任何分裂國家的行徑，都是逆歷史潮流而動，唯有團結自強方能實現民族復興的偉大夢想。



此刻，南京城的梧桐新芽正待綻放，上海黃浦江畔的燈火徹夜長明，北京天安門城樓的巨型紅燈高懸。鄭麗文主席即將的大陸之行，恰似春風化雨，潤澤兩岸同胞的心靈原野。我們堅信，這場跨越海峽的握手，必將為兩岸關係注入春天的暖流，為和平發展開闢新境界，更為中華民族偉大復興寫下濃墨重彩的一筆。且看春潮拍岸處，同心共築中國夢！