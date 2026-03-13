快評：四月是好的時間點　國共當機立斷

國民黨主席鄭麗文30日上午召開記者會，針對4月7日至12日訪問大陸進行說明，副主席張榮恭和蕭旭岑陪同出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／國民黨主席鄭麗文將應邀於4月7日至12日訪問大陸，一周後就要起行，這比外界一般的預期還要早。因為美國總統特朗普推遲了訪華行程，外界原料鄭麗文的訪陸之行會受到一些影響，現在看來情況並非如此。



事實上，鄭麗文此前已多次談及希望今年上半年可以去中國大陸訪問，而選擇在上半年，是因為下半年要集中精神選舉，就無法安排出訪。國共為此一直在接觸溝通，周密安排。



除了顧及下半年要集中精神選舉之外，近期國際局勢更加動亂紛擾，美國深陷中東泥淖，特朗普推遲至5月訪華，大陸可以集中精力先處理兩岸關係。四月是好的時間點，國共雙方當機立斷，兩黨最高層級的溝通機制就此重啟。



與2005年中國國民黨主席連戰的歷史性“和平之旅”一樣，鄭麗文這次登陸訪問需要極大的勇氣、決心與政治格局。當下兩岸關係緊張對立，國民黨內部不同路線之爭激烈，若無非凡的勇氣、決心與政治格局，鄭麗文的大陸之行是很難實現的。



當年連戰的“和平之旅”是一次打破兩岸冰封狀態的歷史性訪問。鄭麗文此訪也會被賦予極高的意義。這是符合兩岸大多數人期待的訪問，符合台灣主流民意對兩岸交流的期盼。如鄭麗文所言，此訪將證明兩岸可透過智慧化解“兵凶戰危”，共同尋求和平發展道路。



為了台海和平、台灣的經濟活路，以及國民黨的生路，鄭麗文勇敢地豁出去了。