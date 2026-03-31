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美國務卿就霍爾木茲海峽向伊朗發出威脅
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2026-03-31 06:30:33
中評社北京3月31日電／美國國務卿魯比奧在卡塔爾半島電視台30日播出的採訪中稱，如果伊朗在戰爭結束後封鎖霍爾木茲海峽，將“面臨嚴重後果”。
魯比奧說，一旦美國在伊朗的軍事行動結束，霍爾木茲海峽無論如何都將重新開放，“要麼在伊朗同意下恢復通航，要麼通過包括美國在內的國際軍事聯盟實現重新開放”。
魯比奧說，美國對伊軍事行動的目標十分明確，“將在數周內而非數月內實現”。他還說，伊朗絕不能獲得核武器。
來源：新華網
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