美國務卿就霍爾木茲海峽向伊朗發出威脅

中評社北京3月31日電／美國國務卿魯比奧在卡塔爾半島電視台30日播出的採訪中稱，如果伊朗在戰爭結束後封鎖霍爾木茲海峽，將“面臨嚴重後果”。



魯比奧說，一旦美國在伊朗的軍事行動結束，霍爾木茲海峽無論如何都將重新開放，“要麼在伊朗同意下恢復通航，要麼通過包括美國在內的國際軍事聯盟實現重新開放”。



魯比奧說，美國對伊軍事行動的目標十分明確，“將在數周內而非數月內實現”。他還說，伊朗絕不能獲得核武器。



來源：新華網