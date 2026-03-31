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以軍稱打擊1600公里外的伊朗防空設施
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2026-03-31 06:29:12
中評社北京3月31日電／以色列國防軍30日發表聲明稱，以軍29日打擊了一處位於伊朗北部、裡海附近的防空系統，該設施距離以色列超過1600公里。
新華社報導，聲明稱，該系統部署在一個林區內，具有一定隱蔽性，相關設施對以色列空軍構成威脅。
聲明表示，此次打擊有助於“維持並進一步擴大”以色列空軍在伊朗空域的制空優勢。
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