以軍稱打擊1600公里外的伊朗防空設施

中評社北京3月31日電／以色列國防軍30日發表聲明稱，以軍29日打擊了一處位於伊朗北部、裡海附近的防空系統，該設施距離以色列超過1600公里。



新華社報導，聲明稱，該系統部署在一個林區內，具有一定隱蔽性，相關設施對以色列空軍構成威脅。



聲明表示，此次打擊有助於“維持並進一步擴大”以色列空軍在伊朗空域的制空優勢。