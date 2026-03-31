【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗稱打擊以色列多處軍工設施
http://www.CRNTT.com
2026-03-31 06:28:38
中評社北京3月31日電／伊朗軍方30日發布公告稱，當天對以色列境內多處軍事工業設施實施無人機打擊。
新華社報導，根據公告，伊朗軍隊此次動用多型無人機，打擊目標包括位於特拉維夫和以色列北部地區的多家軍工企業，涉及電子戰、無人機製造以及防空系統等領域。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗：發動第87波攻勢 打擊美軍指揮中心
(2026-03-31 06:26:40)
以色列軍方：六名士兵在與真主黨的衝突中喪生
(2026-03-31 06:25:52)
伊朗將繼續針對“侵略者”開展“防禦行動”
(2026-03-31 06:25:15)
伊朗革命衛隊證實海軍司令身亡
(2026-03-30 17:19:49)
消息人士稱以色列擬邀請美軍在以境內設基地
(2026-03-30 17:19:15)
科威特一電力和海水淡化設施遭襲擊嚴重受損
(2026-03-30 17:18:00)
以軍稱打擊伊朗德黑蘭多處武器生產和研發設施
(2026-03-30 17:07:06)
伊朗伊斯蘭革命衛隊證實其海軍司令身亡
(2026-03-30 16:29:33)
美國三角洲部隊演練“奪取伊朗核燃料”
(2026-03-30 15:01:39)