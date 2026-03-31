伊朗稱打擊以色列多處軍工設施

中評社北京3月31日電／伊朗軍方30日發布公告稱，當天對以色列境內多處軍事工業設施實施無人機打擊。



新華社報導，根據公告，伊朗軍隊此次動用多型無人機，打擊目標包括位於特拉維夫和以色列北部地區的多家軍工企業，涉及電子戰、無人機製造以及防空系統等領域。