伊朗：發動第87波攻勢　打擊美軍指揮中心

中評社北京3月31日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊30日發表聲明說，革命衛隊海軍當天發動“真實承諾-4”行動第87波攻勢，對美國和以色列目標實施4次打擊。



新華社報導，聲明說，伊朗伊斯蘭革命衛隊使用精確制導導彈打擊位於阿聯酋的一處美軍指揮控制中心，內有超過200名美軍指揮官和中層軍官；使用無人機精確打擊在巴林一處秘密住宿地點召開會議的美國海軍第五艦隊指揮官。



聲明還說，一艘掛有第三方國家旗幟的以色列集裝箱船以及美國部署在沙特阿拉伯的防空預警雷達也是打擊目標。