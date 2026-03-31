以色列軍方：六名士兵在與真主黨的衝突中喪生

中評社北京3月31日電／據法新社3月30日報導，以色列軍方30日稱，一名士兵29日在黎巴嫩南部的戰鬥中喪生。從3月初與黎巴嫩真主黨交火以來，已有六名以色列士兵陣亡。



以色列軍方稱，在黎巴嫩南部的戰鬥中陣亡的利蘭·本·齊翁現年19歲，來自霍隆。



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