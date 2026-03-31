星島：“習鄭會”開新局　維護一中解兵凶戰危

中評社香港3月31日電／中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文下月到大陸參觀訪問，後者欣然接受。星島日報今天社論指出，在兩岸關係持續緊繃的當下，這顯然是一則重磅消息。鄭麗文去年底接掌國民黨以來，已多次表明“登陸”的意願，而這種意願，是在民進黨甚至在部分黨友的質疑下提出的，由此我們可以看到她的政治勇氣和膽識。這次北京開綠燈請她訪問，實際上釋出一個訊息：只要台灣的從政者本著民族大義、堅持“一個中國”原則，就會受到歡迎。



社論說，上一次有國民黨主席“登陸”，已是10年前的洪秀柱，鄭麗文恰巧也是女性。10年來台灣確實發生了太多事，民進黨2016年重奪政權後，不斷操弄“抗中保台”，致使兩岸官方交流渠道徹底中斷，台海也從和平走向兵凶+戰危，這一切的罪魁禍首，自然是蔡英文、賴清德之流。至於10年來處於在野狀態的國民黨，其兩岸政策幾乎沒有亮點可言，尤其因為不想表現得太“親共”而得罪中間選民，故意與大陸保持距離，言論吞吞吐吐。去年初時任國民黨主席朱立倫訪美期間，提到“九二共識”時，竟說“這是沒有共識的共識”，就是一個很明顯的例子。



社論認為，在兩岸關係上，國共兩黨的黨際交流是相當重要的，發揮著一定的建設性作用，證明兩岸關係不必然是零和遊戲。2005年連戰率團“登陸”，成功打破兩黨的長期隔絕；後來馬英九執政，兩岸實現了“外交休兵”，簽署了ECFA等多項協議，台灣經濟受益頗多。這些成績得來不易，其基礎顯然在於當時“九二共識”得到尊重，“一中”原則得到捍衛。儘管“習鄭會”是在國民黨失去政權的情況下上演的，但其意義超越一次禮節性會面。兩人的討論範圍可能涵蓋經濟文化、青年、民生合作等務實事項，這都是有利於台灣民眾的；但更重要的，還是在政治上有利於台海局勢之穩定，因為會晤和良性互動，必然優於民進黨非常熱衷的政治對抗。



年底台灣將舉行“九合一”選舉，這是兩年後大選的前哨戰。鄭麗文此行能否取得堅實的成果，為藍營選情創造一些積極因素，目前言之尚早，但國共良性互動本身就是一大進步，是值得支持的。民進黨執政十年以來，兩岸有太多不確定性，犧牲的是台灣人民的福祉。我們希望，“習鄭會”能為台海注入更多穩定與希望。