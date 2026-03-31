明報：國共領袖交往重啟　台海可以選擇和平

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社香港3月31日電／事隔近10年，國共兩黨最高層終於“再會有期”，中共中央總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文下周訪問大陸，預料兩人將於北京會晤。明報今日社評說，過去一年多，台海風詭雲譎，民進黨賴清德鼓吹“仇中”，大談所謂“兩岸互不隸屬”，變本加厲倚美日謀獨立，導致台海兵凶戰危，然而島內民眾對美方會否“協防台灣”，疑慮卻愈來愈多。鄭麗文高舉“九二共識”、“反對“台獨”等旗幟，去年9月當選國民黨主席，向台灣民眾展現了兩岸關係另一種可能性。世界百年變局加速演進，台海和平面臨重要轉折點。鄭麗文訪陸，除了有助重建兩黨間的直接聯繫管道，對緩和兩岸關係亦有積極意義。



上次國民黨主席訪問大陸是在2016年，由洪秀柱率團。今次鄭麗文訪陸，標誌中斷近10年的兩黨最高層交往重新啟動，單是這一點已具有重要歷史意義。中共中央台辦主任宋濤提到，鄭麗文就任以來，多次表達希望到大陸訪問的意願，大陸將與國民黨方面就鄭麗文來訪事宜溝通，妥善安排；鄭麗文欣然接受邀請，期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平，為民生增福祉。



鄭麗文當選後提出三大原則，包括絕不讓台灣成為“麻煩製造者”、絕不讓台灣淪為地緣政治棋子，以及堅持對外關係秉持對等、尊嚴、互惠原則。綠營則給她貼上“親中”標籤，就連藍營內部也有人對此心存疑慮。外界對鄭麗文是否有能力統馭國民黨，一直存在疑問。以“賴政府”1.25萬億元新台幣“國防”特別預算為例，鄭麗文在黨內潛在最大對手、台北市長盧秀燕就提出了軍購額度“個人版本”，與黨中央立場不一致，惹來不少議論。此外，鄭麗文有關“兩岸和平框架”等倡議，若無北京附和，只怕也會被島內輿論視為政治囈語。今次鄭麗文獲邀訪陸，反映其兩岸關係立場得到北京認同，至於能否將之化為個人政治力量，令其主張在島內得到更多人認同，則要視乎她此行的表現及成果。



社評指出，兩岸統一，是實現民族復興必須跨過的坎，然而武統只是非迫不得已的選項。“十五五”規劃明確提出“推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業”，突顯北京仍希望以最大耐心，走和平促統之路。國共兩黨重啟最高層交往，對此無疑具有重大意義。鄭麗文下周訪陸，焦點當然是“習鄭會”，然而值得留意的是鄭此行除了前往北京，亦將到訪江蘇及上海，當中既有科技與經濟考察的成分，亦有兼顧兩岸歷史連結的元素。事實上，儘管“賴政府”不斷在島內搞去中國化，但不少台灣民眾都願意接觸及認識大陸，除了陸劇受歡迎，去年台灣民眾赴陸人次更直逼500萬，幾乎回到疫前高峰區間，可見促進兩地民心相通，實不乏可為之事。



談到下周訪陸，鄭麗文強調“一分不多、一分不少、不增不減”，繼續在堅持九二共識、反對“台獨”的基礎上，向台灣人民及全世界證明兩岸不是“終須一戰”，可以憑智慧與努力，共同走出和平的康莊大道。國民黨現為在野黨，指望鄭麗文此行可以為兩岸關係帶來重大突破，當然不太現實，最重要是國共雙方發揮政治智慧，向台灣民眾展示一條通向台海和平、兩岸互惠的務實交往之路，若能做到一點，已算不枉此行。