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俄稱控制兩居民點 烏稱阻止俄軍縱深推進
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2026-03-31 09:41:26
中評社北京3月31日電／當地時間3月30日，俄羅斯國防部通報稱，過去一天，俄軍對162個區域的烏克蘭武裝部隊使用的軍事機場、能源基礎設施、遠程無人機發射地點以及烏武裝部隊和外國雇傭兵的臨時部署地點實施了打擊。俄防空部隊擊落312架固定翼無人機。此外，俄軍控制了哈爾科夫和扎波羅熱地區的兩個居民點。
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