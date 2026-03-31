美媒：美軍在中東部署兵力已超5萬人

這是2020年2月19日從空中拍攝的美國國防部所在地五角大樓。新華社 中評社北京3月31日電／環球時報報導，連日來，關於美國即將“發起地面行動”的消息鋪天蓋地，國際輿論緊盯美國如何在中東開展新一輪兵力集結。《紐約時報》29日說，數百名美國特種作戰部隊士兵、美軍第31海軍陸戰隊遠征隊的2500名海軍陸戰隊員和2500名水兵都已經抵達中東地區，美國目前在該地區部署的總兵力已逾5萬人，比平常時期多出1萬人。美總統特朗普30日在社交媒體發文稱，如果無法很快與伊朗達成協議、霍爾木茲海峽沒有立即“開放營業”，美軍將“徹底摧毀”伊朗所有發電廠、油井以及哈爾克島。與此同時，《華爾街日報》披露稱，美國也正考慮實施從伊朗奪取鈾這一“高風險”軍事行動。伊朗塔斯尼姆通訊社30日稱，伊朗武裝力量已經對美軍的潛在地面作戰進行了先發制人的打擊，後者的相關能力被削弱。《紐約時報》引述專家的分析稱，即便出動5萬人，也不足以支撐美軍發動任何大型地面行動。



特朗普：已轟炸1.3萬個目標



特朗普29日接受英國《金融時報》採訪時說，他希望像“在委內瑞拉那樣”，從伊朗“奪取石油”，“我們或許會拿下哈爾克島（伊朗的石油出口樞紐——編者注），或許不會。我們有很多選擇”。他還提到，美國“已轟炸了1.3萬個目標，還有幾千個目標要打擊”。當天晚些時候，特朗普在總統專機“空軍一號”上對媒體稱，伊朗已同意停火“15點計劃”中的“大部分內容”。



據伊朗塔斯尼姆通訊社、卡塔爾半島電視台等媒體報導，伊朗外交部發言人巴加埃30日否認與美國進行“直接談判”，並表示，“我想知道，有多少美國人會認真對待美國外交的主張”。他稱，美國向伊朗提出的要求“過分且不合理”。



美國就短期內達成協議向伊朗發出威脅之際，也在持續向中東地區派遣兵力。《紐約時報》稱，被部署至該地區的數百名美國特種作戰部隊士兵尚未被分配具體任務。他們能夠協助爭奪霍爾木茲海峽控制權的任務，或者參與奪取哈爾克島，或者執行針對伊朗核設施的行動。據報導，五角大樓近期還下令陸軍第82空降師約2000人增援中東，但這批空降兵的部署地點尚未公開。



美國《華盛頓郵報》30日則援引匿名美國官員的話說，任何潛在的地面行動都不會是全面入侵。報導提及，最近幾天，美國政府在宣稱戰爭即將結束和威脅擴大戰爭之間反復搖擺。《紐約時報》說，軍事專家認為，即便美軍出動5萬人，也不足以支持發動任何大型地面行動。2023年10月新一輪巴以衝突爆發後，以色列對巴勒斯坦加沙地帶發起的軍事行動動用了逾30萬兵力。

