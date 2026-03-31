伊朗議會國安委通過霍爾木茲海峽管理方案

中評社香港3月31日電／據塔斯尼姆通訊社等伊朗媒體30日報導，伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會通過霍爾木茲海峽管理方案，確立伊朗武裝部隊的管控角色，明確禁止美國、以色列以及對伊朗進行單邊制裁的國家的船只通過該海峽。



新華社報導，方案內容還包括航運安全、環境保護、財務安排及關稅制度，以及與海峽對岸的阿曼在法律機制框架內開展合作。