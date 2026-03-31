科威特一超大型油輪在阿聯酋海域遭襲起火

中評社香港3月31日電／據科威特媒體3月31日報導，科威特石油公司說，一艘科威特超大型油輪當日凌晨在阿聯酋杜拜港錨地遭伊朗無人機襲擊。



該公司表示，此次襲擊導致“塞勒米”號油輪船體受損、船上起火，可能發生漏油事故。



據新華社報導，杜拜媒體辦公室3月31日在社交媒體上發文說，杜拜有關方面已對“無人機影響一艘科威特油輪”事件作出響應，目前沒有人員傷亡報告，油輪上24名船員均安全。滅火工作仍在進行中。