美以伊戰事進入第三十二天，最新動態

中評社北京3月31日電／參考消息網報導，3月31日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第三十二天，美伊繼續在談判問題上發出矛盾訊息。伊朗稱美方提議不切實際，美方則表示談判進展順利，並稱伊方已同意美方停戰提議的部分內容。



據伊朗媒體報導，伊朗發動“真實承諾-4”行動第87波攻勢。伊朗議會安全事務委員會批准對霍爾木茲海峽通行船只收費的計劃。伊朗外長敦促沙特驅逐境內美軍。以色列總理稱對伊戰爭目標已完成過半，但拒絕設定戰爭結束時間表。以色列對黎巴嫩首都貝魯特南郊實施新一輪轟炸，並繼續空襲黎南部。以軍稱胡塞組織再次使用無人機襲擊以色列。與此同時，美國總統特朗普說，已在伊朗“實現政權更迭”，可能“很快”達成協議。白宮表示，特朗普希望在4月6日這一最後期限前與伊朗達成協議。此外，土耳其境內北約防空系統第四次攔截來自伊朗方向的導彈。七國集團表示準備採取一切必要措施維護能源市場穩定。



以下為截至北京時間31日上午8時的最新動態：



伊朗發動“真實承諾-4”行動第87波攻勢，打擊以色列設施和美軍基地



據伊朗媒體30日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明宣布，已發動“真實承諾-4”行動第87波攻勢，打擊以色列設施以及巴林、伊拉克和沙特境內的美軍基地。



伊朗外交部：美方談判提議“不切實際、不合邏輯且過分”



據路透社報導，伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴加埃30日說，伊朗已通過中間人收到顯示美方願意談判的信息，但伊方認為美方的提議“不切實際、不合邏輯且過分”。



伊朗外交部：伊朗未尋求擁有核武器，正審議是否留在《不擴散核武器條約》中

