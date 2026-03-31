中國3月製造業PMI升至50.4　景氣升

中國製造業景氣回升（新華社 資料圖片） 中評社香港3月31日電／國家統計局、中國物流與採購聯合會公布，內地3月官方製造業採購經理指數（PMI）升至50.4，好過預期，時隔兩個月重返50以上擴張區間，並創1年新高，按月升1.4，反映製造業景氣水平回升。



大型企業PMI升0.1，升至51.6；中型及小型企業PMI分別升至49和49.3，分別升1.5及4.5，仍處於收縮水平。生產指數和新訂單指數均重返擴張水平，分別升至51.4和51.6，反映生產活動加快、市場需求明顯改善。



香港電台報導，國家統計局表示，隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，製造業PMI重返擴張區間，生產及需求恢復帶動下，企業採購意願增強，對近期市場發展信心有所增強。



不過，受到當前中東地緣政治衝突等影響，石油及化工等相關原材料價格大幅上升，疊加物流運價上升，更多企業反映面對原材料成本及物流成本高企。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數都升，製造業市場價格總體明顯回升。



至於3月非製造業商務活動指數升至50.1，按月升0.6；綜合PMI產出指數升至50.5，按月升1，兩者都創3個月新高。數據顯示，內地經濟景氣水平回升，服務業及建築業景氣水平都有改善，企業生產經營景氣狀況亦整體向好。