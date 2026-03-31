渣打：中東資金流向亞洲　港股受惠

中評社香港3月31日電／中東局勢仍充滿不確定性，港股昨日走勢反覆，恒指收市報24750點，跌201點，跌幅0.81%。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，儘管外圍股市大幅回調，但中國股市受壓較小，料資金將加碼中國股市。他表示，相信中東資金早已開始流入相對穩定的亞洲市場，特別是香港，估計未來幾個月流入情況會更明顯，對中國內地及香港市場維持正面看法。



大公報報導，渣打財富方案首席投資辦公室昨日發表第二季環球市場展望報告。渣打去年將2026年恒指目標定在28000點至30000點，是因為當時未發生中東戰爭，“十五五”規劃亦未見明顯措施。最新已將恒指目標預測範圍縮窄至28000點至29000點。但認為目前港股估值相對合理，因為中國因素展現較強韌性。



鄭子豐認為，A股及H股目前估值合理。當中，科技創新緊貼人工智能（AI）帶來估值重估潛力，大型科企相關資本開支指引也有所上調，意味對前景具備信心，而經濟通縮壓力也有所緩和。



AI芯片機器人半導體具潛力



鄭子豐建議，中長線可布局中國科技股，包括恒生科技指數成份股。他解釋，恒生科技指數成份股主要為大型科技平台企業，目前市盈率已回落至約15至16倍水平，估值相當吸引。當中，不少企業積極將AI應用至業務中，亦有企業將相關業務進行分拆上市，相信能成為這些企業估值上升的催化劑。



隨著更多新興科技公司及獨角獸企業獲准來港上市，鄭子豐指出，指數成份股將更趨多元化，涵蓋更多AI芯片、機器人及半導體等具備結構性增長潛力的行業。



油價將見頂 恒指上望29000



鄭子豐指出，對於目前消息面方面的預測，最有可能的情況是中東局勢在幾星期內透過外交手段緩和，惟要達成明確解決方案，過程仍充滿變數。他指出，渣打的基礎情境假設是70%機會率油價或在幾星期內見頂，恒指12個月內有機會回升到28000至29000點。不過，他亦提醒，若油價尚未見頂，或更多數據顯示聯儲局不會在今年下半年恢復減息，恒指或跌至21500至22500點。



預測美下半年減息共半厘



該行認為，短期內油價繼續受地緣事件影響，或引發股市波動加劇，但同時會為資金進行分散投資以及趁低吸納帶來機會。該行建議投資者均衡配置環球股票，略微偏重防守型優質股多於增長股，當中偏好具有吸引力股息率和或回購潛力的股份。



鑒於美國經濟有機會轉差，渣打預期，聯儲局新主席上任後，會於5至6月開始部署下半年減息，減幅由0.25厘，增至0.5厘，而國際油價有可能高見100至110美元，惟中長期會回落，主因美國有大量原油供應，預期紐約期油與倫敦布蘭特期油價格差距越來越大，紐約期油會遠低於布油。