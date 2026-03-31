中行農行：息差漸穩　資產質素可控

中評社香港3月31日電／中行（03988）與農行（01288）昨日公布2025年全年業績。中行去年純利增長2.2%至2430.21億元（人民幣，下同），農行則上升3.2%至2910.41億元。兩家國有大行面對境內人民幣貸款市場報價利率（LPR）下調，淨息差持續收窄，但管理層於業績會上均釋出息差漸穩、資產質素可控的訊息，並強調今年將續以穩信貸、調結構及控風險作為經營目標。



中行上兩季淨息差持平



大公報報導，內地LPR下調、存量貸款重定價及外幣利率回落，這三大因素為大型銀行盈利能力帶來壓力。中行去年淨息差1.26%，按年收窄0.14個百分點，淨利息收入4407.05億元，按年跌1.83%，主要受資產端收益率下滑拖累，但存款成本回落有助紓緩壓力。中行副行長劉承鋼於業績會透露，去年下半年淨息差已連續兩季持平，預料2026年淨息差按年跌幅將明顯收窄，淨利息收入有望恢復正增長。中行並稱，將透過做優資產負債基本盤，穩住外幣業務息差，以及加強利率定價管理，提升經營韌性。



農行料淨利息收入見拐點



農行方面，去年淨利息收益率1.28%，按年跌0.14個百分點，利息淨收入5695.94億元，按年跌1.9%。農行行長王志恒在業績會表示，今年首兩個月息差企穩趨勢已較明顯，利息淨收入增速轉正，料首季有望見拐點。他指出，農行下一步將深挖有效信貸需求，持續優化資產結構，同時加強精細化定價管理及低成本存款組織，以鞏固利息淨收入改善勢頭。



資產質素方面，兩大行去年表現均屬平穩。農行不良貸款率1.27%，按年下降0.03個百分點，風險抵補能力維持較高水平。農行副行長林立表示，未來兩至三年銀行業分水嶺在於風險管理能力，農行將重點加強房地產、地方政府債務及零售信貸風控，對房地產不會盲目抽貸、壓貸、斷貸，地方債則嚴守不新增隱性債務底線。



兩行不良貸款率皆下降



中行去年不良貸款率1.23%，按年降0.02個百分點，信貸成本由0.58%降至0.48%。中行副行長武劍表示，對今年維持資產品質穩定有信心，境內公司類貸款不良率連降7年，個人貸款新發生不良率自去年下半年起逐季改善，境外不良餘額及不良率回落。不過房地產轉型、個貸壓力及海外地緣變化，仍是需留意的風險來源。