中銀：積極對接出海專班　建全球服務體系

中銀香港昨日舉行業績發布會。圖左起：陳文、邢桂偉、孫煜、徐海峰、王化斌、李彤。(大公報) 中評社香港3月31日電／中銀香港（02388）公布2025全年業績，公司股東應佔利潤錄得401.21億元，按年升4.9%。全年每股派息2.1256元，增加6.8%；派息比率56%，上升1個百分點。



大公報報導，內地企業持續“走出去”，拓展海外市場，為中銀香港帶來機遇。中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，“中企出海”跨境新機遇不斷湧現，加上高質量共建“一帶一路”扎實推進，中銀香港將積極對接香港特區政府“內地企業出海專班”，構建“出海”客戶服務體系，例如全球賬戶服務等。



中銀香港董事會原則上批准“2026至28年三年股東回報計劃框架”，中銀香港副總裁兼風險總監徐海峰在分析員會議上表示，框架內容包括靈活有序提升派息率、股份回購、特別股息等多元資本管理措施。由於計劃仍需監管機構批准和通過內部公司程序，將留待2026年中期業績時公布計劃細節並實施。



中銀香港的資本水平極度充裕，截至2025年底總資本比率25.98%，一級資本比率及普通股權一級資本（CET 1）比率均為24.01%，遠高於監管要求。由於商業房地產市場仍然疲弱，拖累中銀香港去年的減值撥備按年大增63.2%至83億元，信貸成本上升0.19個百分點。徐海峰表示，因個別客戶內部評級下調，會導致撥備增加。展望今年，徐海峰預期整體不良貸款率仍有一點壓力，但將致力保持優於市場平均水平。截至2025年底，不良貸款率1.14%，按年升9個基點，而市場平均水平為2.01%。



中銀香港去年淨息差1.4%，按年收窄6個基點。徐海峰表示，上季的淨息差按季反彈，惟2026年首季料按季回落，因港元拆息回落，加上港美息差擴闊，對淨息差構成壓力。