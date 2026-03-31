富權：鄭麗文訪大陸陸　破解兩岸交流僵局

中評社香港3月31日電／澳門新華澳報31日發表富權文章：“九二共識”定錨 鄭麗文訪陸破解兩岸交流僵局。以下為文章內容。



中共中央台灣工作辦公室主任宋濤昨日受權宣佈，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於四月七日至十二日到江蘇、上海、北京參觀訪問。此行是時隔十年後國民黨主席再次正式訪陸，受到兩岸高度關注。此次訪問旨在推動國共兩黨關係與兩岸關係和平發展，重申堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎，釋放出推動兩岸交流的積極信號，因而也被視為在當前台海局勢緊張背景下的一次“破冰之旅”，具有“為和平定錨”的歷史意義。



二零二五年十月鄭麗文當選國民黨主席後，多次表達訪陸意願，明確希望二零二六年上半年成行。二零二六年三月十二日，她公開表示訪陸時間預計在四至六月間。而就在這段時間，台灣地區發生了系列事件，似乎讓鄭麗文訪陸行程安排蒙上陰影。就在此刻，大陸方面以中共中央和習近平總書記的名義邀請鄭麗文訪問，對此前的紛擾有著“快刀斬亂麻”地“一錘定音”的作用。



值得注意的是，在國民黨訪陸代表團成員中，有副主席張榮恭、蕭旭岑，也有主席辦公室顧問李德維以及負責統籌青年團的KMT Studio召集人連勝武。而其中的張榮恭，是在二十一年前籌劃時任國民黨主席的連戰進行“破冰之旅”時，與大陸方面聯合草擬“胡連會”《兩岸和平發展共同願景》的台方人員，連勝武則是連戰之子，此安排凸顯了繼承連戰“政治遺產”的意志。而蕭旭岑在出任馬英九基金會執行長後，為馬英九訪問大陸，及推動兩岸青年交流作出重大貢獻，因而被鄭麗文禮聘出任國民黨副主席，以持續推動兩岸兩黨交流。李維德也是馬英九基金會董事，在日前的基金會紛擾中，客觀中立地主持公道。因此，此一安排，也就帶有“無聲語言”之意。



鄭麗文此次訪陸的行程設計環環相扣，從歷史連結到經濟務實，再到政治對話，層層遞進。首先是配合自身行程與島內政治時程，避開選舉敏感期並預留其他國際行程。選擇在四月訪問，可以避開二零二六年下半年即將舉行的台灣地區“九合一”地方選舉。這樣做既能展現推動兩岸交流的作為，又可避免行程與選戰重疊，減少不必要的政治干擾。選擇四月也為其後續計劃訪問華盛頓等其他重要行程預留了時間。當然，“搶在”美國總統特朗普訪問中國之前進行，也是大陸主動塑造台海局勢、掌握對話主導權的重要舉措。大陸借此時間差，先促成國共高層互動，夯實兩岸和平基礎，使特朗普在後續訪華時難以再以“台灣問題”作為談判籌碼或施壓工具。



其次是呼應國民黨與大陸的交流節奏。此行是自二零二五年連戰“破冰之旅”後，國共兩黨高層互動的延續。在二零二六年二月，國共兩黨已成功恢復中斷十年的智庫論壇，為此次黨主席層級的正式訪問鋪平了道路。而大陸方面在鄭麗文多次表達訪問意願後，於此時發出正式邀請，呼應了國民黨推動交流的意願，也為兩岸關係的破冰創造了穩定環境。



其三是應對複雜的國際與兩岸局勢，釋放明確政治信號。在兩岸官方溝通管道中斷、台海局勢複雜嚴峻的背景下，此次訪問被視為一次“危機探路”。它向外界傳遞出，堅持“九二共識”、反對“台獨”的政黨，始終能與大陸保持對話通道。



其四是回應台灣民意期盼。鄭麗文表示，台灣社會“久旱望甘霖”，許多行業（如觀光旅遊、農業）因兩岸交流受阻而深受影響。選擇此時訪問，旨在透過具體行動證明兩岸可以透過和平方式恢復交流，回應台灣主流民意對於和平穩定的殷切期盼。



鄭麗文此次訪陸訪問的三個地點，各有不同的意涵。其中江蘇是連結歷史與對接產業。首站選擇南京並計劃謁陵中山陵，具有強烈的歷史象徵意義。此舉旨在呼應二零零五年連戰的“破冰之旅”，強調國民黨兩岸路線的歷史傳承，並重申兩岸同根同源的政治基礎。而江蘇是台商在大陸投資最密集的區域之一。行程將包括與當地台商座談，瞭解其經營狀況與心聲，並探討兩岸在產業互補、農漁產品銷往大陸等領域的合作機會，為台灣產業尋找出路。

