富權：“藍白合”標的將由柯文哲轉為黃國昌？

中評社香港3月31日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：“藍白合”標的將由柯文哲轉為黃國昌？以下為文章內容。



柯文哲一審被判處十七年有期徒刑、褫奪公權六年，民眾黨主席黃國昌對此表示強烈不滿，並迅速採取多項行動回應。他在判決翌日就召開民眾黨中央擴大會議，整合黨內力量，展現團結姿態。他在指示中央黨部全力協助柯文哲家人，的同時，宣佈將號召民眾黨支持者于三月二十九日走上凱道，發起“為柯文哲討公道”抗議活動，展現全黨團結與抗爭決心。他也重申，這場鬥爭不只是為了柯文哲個人，更是為了挽救“淪為民進黨禁臠的司法”。



三月二十九日這個時間點頗為微妙。這固然是通常進行大型群眾活動的星期天，方便在職、在學者踴躍參與，但這一天也是台灣地區的“青年節”，又稱為“革命先烈紀念日”，是當年中國國民黨政權為了紀念一九一一年（清宣統三年）發生在廣州的“黃花崗起義”而設立。因而在“青年節”當天“上凱道”，不但是有利於吸引更多的“小草”和“非小草”青年踴躍參與，而且也在客觀上，由民眾黨發起的這場群體集會活動，與國民黨有機地掛連起來，因而獲得國民黨大力支持，為未來的“藍白合”進一步加持動力。



黃國昌選擇在凱達格蘭大道集會，是因為這裡象徵著台灣地區政治權力的核心地帶，是表達民意對抗執政當局最具代表性的地點。凱達格蘭大道正對“總統府”，在此集結能最大化傳遞“司法不應淪為政治工具”的抗議聲量，形成強烈的政治象徵意義。而且過去類似地點的集會多由藍營主導，此次黃國昌主動站上凱道，代表白營正式與藍營形成“抗綠共識”，打破以往各自為戰的局面。



而“小草”們長期自視為被體制排擠的弱勢群體，民眾黨選擇在權力中心前集會，正是要以“人民對抗威權”的敘事，將挫敗感轉化為集體抗爭的動力。



此外，三月二十九日的集會已成功申請路權，具備合法基礎，也讓行動更具正當性。黃國昌希望通過這場高規格動員，不僅為柯文哲爭取清白，更推動全民關注司法改革議題，防止政治追殺成為常態。



與此同時，黃國昌作為現任黨主席，在柯文哲案件中扮演關鍵角色。他多次公開強調要理性面對司法判決，展現團結，並表示無論結果如何都將上訴到底。若柯文哲無法參選“二零二八”，黃國昌實質接棒的可能性大增，且其鮮明立場可能使“藍白合”談判更順暢，以至是在“二零二八”大選時，成為與國民黨推出的參選人合組“藍白配”的民眾黨代表人。



實際上，依據台灣地區的“選舉罷免條例”，凡被判处十年以上有期徒刑者，即便判決尚未最終確定（仍可上訴），也依法不得登記參選正副“總統”。因此，柯文哲幾乎確定無緣“二零二八”大選。而且雖然柯文哲表示將上訴，但此次重判已對其個人政治生涯造成毀滅性打擊，使其難以再作為“藍白合”中與國民黨對等談判的核心人物。在柯文哲退居幕後的情況下，現任民眾黨主席黃國昌順勢成為“藍白合”的主要推動者與談判代表。



黃國昌的接棒，使得“藍白合”的談判格局與風格發生了顯著變化。在過去，柯文哲的存在讓國民黨不得不顧忌民眾黨及其龐大的“小草”支持聲量。柯文哲的退場，直接移除了“藍白合”中最大的個人變數與權力博弈點，國民黨在談判中的主導權明顯增加。民眾黨因創黨領袖涉貪被判，聲望受損，談判籌碼大幅減少。民眾黨可能從平等協商夥伴，轉為更需要依賴國民黨基層實力的合作方。而且黃國昌立場鮮明、攻擊力強，與國民黨的談判可能比與柯文哲時期更為乾脆。

