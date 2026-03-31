證券無紙化11·16實施　IPO率先執行

中評社香港3月31日電／香港證監會昨日宣布，證券無紙化制度（USM）將於11月16日正式實施，新上市證券屆時必須以無紙形式發行，現有上市公司在五年內分批過渡，涉及逾2600家公司及約1460萬張實物股票。



大公報報導，證監會表示，新制度將提升金融市場基礎設施，為投資者帶來更多選擇及更簡化的流程，證券轉讓時間將由現時的10個營業日，大幅縮短至最快即日完成。



證監會表示，在廣泛市場支持下，過去一年與港交所（00388）及證券登記公司總會緊密合作，無紙證券市場的主要工作穩步推進。港交所及相關股份過戶處的系統及流程，已進入開發及測試的後期階段。為了使法例生效，證監會預計第二季向立法會提交生效日期公告。



實物轉無紙須先開戶



市場參與者將於未來數月獲邀參與測試。證監會已審閱並批准港交所就實施新制度所需的規則及運作程序修訂。港交所及證券登記公司總會已更新相關資料文件，包括新制度下的主要費用調整，相關細節將於稍後公布。



據瞭解，新制度實施後，新上市證券須自上市時起，以無紙形式發行。實施日期前已上市的證券，發行人將於五年內逐步納入新制度，涉及逾2600間上市公司、約460萬張由香港結算持有的實物股票，將會被轉換為無紙形式，及約1000萬張由投資者在香港結算外所持有的實物股票，可轉換為無紙形式。



持有實物股票的投資者，可靈活選擇何時轉換為無紙形式，無需立即行動。如要將持有的證券去實物化，或轉讓無紙形式的證券，投資者須在相關核准證券登記機構（ASR）開立無紙化證券投資者（USI）賬戶。即使目前未持有任何證券，亦可預先開立USI，為將來持有無紙證券做好準備。



另外，證監會鼓勵中介機構繼續與港交所緊密合作，為新制度作好準備。現行中央結算及交收系統（中央結算系統）內的名義持有人架構將會保留，系統程序只作有限度改動，最顯著的是存入及提取證券的流程。



正審核6證券登記機構申請



證監會表示，這些改動連同修訂後的費用，或令中介機構需對自身業務模式及營運流程，以及其客戶及其他文件作調整，故此，中介機構應盡快推展相關準備工作，以確保新制度在11月生效時已經準備就緒。同時，證監會正審核6家證券登記公司總會成員，尋求成為核准證券登記機構的申請，相關申請狀況的資料將於未來數周在證監會網站公布。



證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，推行無紙證券市場制度，將進一步提升香港金融市場基礎設施，為投資者帶來更多選擇、更簡化流程及更多直通式處理機會。證監會將繼續與港交所及證券登記公司總會合作，確保新制度順利推出，並加強公眾對新制度的認識。