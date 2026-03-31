深圳河套學院首次公眾開放日，揭開神秘面紗

深圳河套學院舉行公眾開放日，五大科研中心亮相。圖為學生展示項目。 中評社香港3月31日電／人工智能時代技術發展日新月異，人才培養至關重要。集結香港與內地頂尖科研資源、創新頂尖人工智能人才培養的深圳河套學院近日舉行首次公眾開放日，揭開神秘面紗。學院聯合內地31所高校以及港澳7所高校共建，打造國際化（International）、多學科交叉（Interdisciplinary）、產業深度融合（Industrial）的“3I”人才培養新模式，培育兼具全球視野、厚實理論基礎、創新交叉思維和卓越實踐能力的人工智能領軍人才，並推動人工智能關鍵領域的理論創新和應用突破。目前學院首批237名博士生在讀，師生約40%有香港背景。



香港文匯報報導，深圳河套學院由香港中文大學（深圳）牽頭成立，於2025年2月獲教育部批覆成立。2025年9月首批237名學生入學。學院通過選拔營與編程大賽相結合的形式，面向內地31所高校和港澳地區7所高校公開招收博士生。學生遴選時專業不限，在著重考察其數理思維能力、代碼能力等基礎能力之外，還考察演算法設計、工程實踐能力、用多學科知識解決複雜實際問題的應用能力以及顛覆性思維、提出關鍵科學問題的能力、領導力、團隊協調力等潛質以及國際視野，以及能否瞭解國際人工智能研究現狀、創新方向等。



該校科研模式方面，包含三大特色。其一是多學科交叉協同，學院集聚應用領域專家、數據工程師、系統架構師、AI演算法模型專家、企業導師等跨專業人員，打破學科壁壘，驅動技術融合增效。其二是集中優勢資源，學院配備充足算力，快速回應市場需求和技術變化。其三是快速迭代、技術突破，學院針對重大應用領域核心問題攻關，迅速佔領學術前沿領域並持續創新。

