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美軍使用鑽地彈襲擊伊朗大型彈藥庫
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2026-03-31 11:50:05
中評社北京3月31日電／美國《華爾街日報》30日報導，美軍使用2000磅（約907公斤）鑽地彈襲擊伊朗中部伊斯法罕市一個大型彈藥庫。
報導援引一名美國官員的話說，美國總統特朗普稍早前在社交媒體上發布一段視頻，呈現的就是此次襲擊的場景。這段沒有任何說明的視頻顯示，夜空之下，巨大爆炸接連發生，滾滾濃煙衝天而起。
報導還說，過去一個月中，美軍已打擊超1.1萬個伊朗目標，“重點打擊了伊朗的進攻設施”。
來源：新華網
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