特定遺傳特徵人群多吃肉或與降低痴呆風險相關

中評社香港3月31日電／瑞典卡羅琳醫學院研究人員領銜的一項新研究發現，在攜帶阿爾茨海默病高風險基因型人群中，較高肉類攝入量或與更慢的認知功能下降及較低的痴呆症風險相關。



阿爾茨海默病是最常見的痴呆症類型。卡羅琳醫學院近日發布公報說，已知載脂蛋白E（APOE）基因與阿爾茨海默病風險有關。該基因存在3種等位基因，可組合形成6種基因型，其中APOE3/4和APOE4/4基因型與較高患病風險相關。阿爾茨海默病患者中，有近70%攜帶這兩種基因型。



新華社報導，這項研究對瑞典2100餘名60歲及以上參與者進行了最長達15年的跟蹤調查。所有參與者在研究開始時均未被診斷出痴呆症。研究人員分析了參與者自我報告的飲食情況與認知健康指標之間的關係，並對年齡、性別、受教育程度和生活方式等因素進行了校正。



結果顯示，在肉類攝入量較低情況下，攜帶上述兩種基因型人群患痴呆症風險是未攜帶者的兩倍以上；而在肉類攝入量最高的20%參與者中，未發現攜帶上述基因型群體患痴呆症風險高於其他人群。



研究人員表示，總體來看，在攜帶這兩種高風險基因型人群中，肉類攝入較多者認知功能下降更慢、患痴呆症風險更低。研究還發現，無論APOE基因型如何，加工肉類在肉類總攝入量中占比越低，痴呆症風險就越低。



這項研究表明，遺傳特徵方面屬於痴呆症高風險的人群有望通過飲食等生活方式的改變降低發病風險。研究人員同時指出，這項研究屬於觀察性研究，反映的是統計關聯，仍需進一步開展干預性研究才能明確因果關係。



相關論文已發表於《美國醫學會雜誌·網絡開放》上。