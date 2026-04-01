【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
東部戰區海軍某大隊組織海上導彈攻擊訓練
http://www.CRNTT.com
2026-04-01 09:24:41
中評社北京4月1日電／近日，東部戰區海軍某導彈快艇大隊數艘導彈快艇組成編隊，前出任務海域，組織海上導彈攻擊訓練，進一步錘煉急難險雜環境下連續作戰能力。
來源：東部戰區
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
直擊東部戰區海軍某部開展實彈射擊訓練
(2026-03-25 10:38:50)
東部戰區海軍艦艇編隊開展實戰化訓練
(2026-03-24 10:00:38)
東部戰區海航某團組織新飛行員夜間海上訓練
(2026-03-24 09:31:15)
直擊中國海軍109艦、110艦首次海訓
(2026-03-13 12:02:49)
直擊東部戰區海軍實戰化練兵現場
(2026-01-25 08:45:34)
東部戰區海軍某護衛艦支隊：破浪出擊
(2026-01-16 10:32:01)
直擊東部戰區海軍某護衛艦支隊實戰化訓練
(2026-01-14 10:40:11)
東部戰區海軍航空兵開展低氣象條件下飛行訓練
(2026-01-08 11:04:34)
東部戰區海軍航空兵某場站飛行訓練拉開序幕
(2025-12-15 08:05:19)
直擊東部戰區海軍龍虎山艦實戰化綜合演練
(2025-12-12 10:23:09)