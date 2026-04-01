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東部戰區海軍某大隊組織海上導彈攻擊訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-01 09:24:41
　　中評社北京4月1日電／近日，東部戰區海軍某導彈快艇大隊數艘導彈快艇組成編隊，前出任務海域，組織海上導彈攻擊訓練，進一步錘煉急難險雜環境下連續作戰能力。

　　來源：東部戰區
 


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