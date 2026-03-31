渣打：油價倘續飆　恒指恐見21500

中評社香港3月31日電／美伊戰爭滿一個月仍結束無期，但渣打認為衝突有高達七成機會最終只持續多數周便告緩和，恒指12個月內有望回升到28000點至29000點區間。惟該行同時不排除這場戰事有三成機會維持更長時間，觸發恒指後市回調到21500點至22500點範圍。



信報財經新聞報導，渣打分析指出，美伊雙方均不期望今次抗爭持續太久，該行的基本情景預測最終只會維持數周，但達成長久和平協議的過程充滿變數。因此，國際油價短期將受新聞事件影響，引發市場波動加劇，油價可能需時數月，才會重新回落至約每桶80美元水平。



在上述“數周衝突”的基本情景下，渣打推算恒指12個月內有機會回升到28000點至29000點區間，並把12個月目標定於28400點，超出恒指年初曾創下的高位，較現價有約15%上升空間，但相較渣打去年底給出的12個月恒指基本區間預測（28000至30000點）來得保守。



渣打北亞區投資總監鄭子豐解釋，下調今年恒指預測區間，主要是出於中東爆發地緣政治事件，加上“十五五”規劃未有明顯刺激措施。該行又相信，美國經濟在上述基本情景預測下會迎來軟著陸，但通脹可能比之前估算為高，惟聯儲局下半年仍可望減息兩次合共0.5厘。



鄭子豐建議投資者利用油價波動帶來的市場下調機會，選擇性吸納優質增長股或防禦性股票。該行依然偏好股息率具吸引力或有回購潛力的股份，並看好美國及亞洲除日本外地區。他對中港市場維持正面看法，認為中國股市估值重估空間大，看好科指成份股及中國的非金融國企高息股。



雖然基本情景發生的可能性高達七成，渣打仍估計中東衝突維持更長時間的機會率有三成，意味國際油價尚未見頂，屆時不僅會有更多經濟數據反映聯儲局下半年不會恢復減息，市場亦會開始憂慮環球或美國經濟面臨硬著陸甚或衰退。



渣打預測，在“衝突延長”的悲觀情景下，恒指今年餘下時間隨時跌到21500至22500點，即低於現價最多13%。投資者於此情景下，應配置黃金、美國國庫抗通脹債券、另類資產，甚至美元。被問到中東資金有否因避險流入中港股市，鄭子豐觀察到過去幾年個別中東投資機構已擴大對港股IPO市場參與度，又指有頗多跡象證明，未來幾個月會有更加明顯的資金流入亞洲，尤其是香港。

