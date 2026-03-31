特朗普威脅“徹底摧毀”伊朗關鍵能源基礎設施

中評社香港3月31日電／白宮威脅將進一步升級對伊朗的打擊，包括針對關鍵民用能源基礎設施。眼下這場進入第五周的戰爭繼續擾動全球市場且幾乎看不到緩解跡象。



彭博報導，美國總統特朗普周一早些時候在社交媒體發文稱，如果伊朗不重新開放霍爾木茲海峽，“我們將通過炸毀並徹底摧毀他們所有發電廠、油井和哈爾克島（以及可能所有的海水淡化廠）來結束我們在伊朗愉快的‘停留’”。



特朗普在表示即將與伊朗達成協議與警告將加大軍事行動之間反覆搖擺。襲擊供水設施按《日內瓦公約》界定可能構成戰爭罪。



白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，美國正“逐日開展更激烈、更具針對性的襲擊，展現出毀滅性的戰鬥力”，並且美方行動正“按計劃”進行，同時呼應總統稱談判在推進。政府尚未說明其直接或間接打交道的伊朗官員是誰。



儘管和談情況不明，萊維特稱伊朗“越來越渴望”進行談判，並且同意了美國為結束衝突所提出的“部分要點”。伊朗一再表示談判沒有進展，並暗示其可以長期作戰。



萊維特還表示：“這些人在幕後顯得更為理性。”



在就談判展開拉鋸之際，以色列與伊朗互相發射飛彈。這場衝突可能給各國造成嚴重的經濟衝擊，霍爾木茲海峽的癱瘓對能源、化肥及其他重要大宗商品的供應構成壓力。



周一油價再度上漲，美國原油期貨自2022年以來首次收於每桶100美元上方。交投更為活躍的布倫特合約收於每桶112美元上方。



美國財長貝森特對福克斯新聞表示，美國將“重奪”對霍爾木茲海峽的控制，通過“美國護航或多國護航”確保航行安全。美國在戰爭初期曾宣布類似計劃，但尚未執行。



據伊朗半官方的法爾斯通訊社，伊朗議會國家安全委員會通過了擬對霍爾木茲海峽通行船隻收費的法案。



埃及總統塞西周一呼籲特朗普結束衝突，稱衹有美國總統有能力做到這一點。他警告稱，能源價格上漲將對開發中國家的經濟乃至政治穩定構成風險。



美國軍方周末表示，載有約3500名水手和海軍陸戰隊員的兩棲攻擊艦抵達中東，加劇了外界對沖突升級的擔憂。



以色列軍方周一稱對伊朗軍事目標進行空襲，此前一天伊朗首都德黑蘭及周邊地區遭遇襲擊導致停電。阿聯酋夜間多次拉響警報，沙特阿拉伯和科威特報告遭到襲擊。



特朗普周日在“空軍一號”上對記者表示，結束衝突的協議可能很快達成，聲稱伊朗同意美國提出的15項要求中的“大部分”，但未提供細節。



伊朗暗示情況並非如此，德黑蘭上周公開拒絕了該提議。



據半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗外交部發言人Esmail Baghaei周一在新聞發布會上表示，“向我們提出的要求過分且不合邏輯”。



美國國務卿魯比奧拒絕說明美方與伊朗方面的接觸對象。他在接受ABC採訪時表示，公開身份可能使對方陷入危險，因為“伊朗內部出現一些分歧”。

