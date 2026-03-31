凍土植被百年才能重生　港大破解暖化密碼

劉琳於熱融滑塌現場。 （港中大供圖） 中評社香港3月31日電／國家“十五五”規劃將深海深地極地探測列入“前沿科技攻關”項目之一，香港憑藉“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，正為極地科研注入新動能。近年本港科研人員積極參與國家極地考察，推動香港科研力量融入國家發展大局，進一步開拓極地科研探索新機遇。其中香港中文大學地球與環境科學系聯合海外大學團隊，透過衛星及航空測量數據，聚焦北極與高海拔地區的多年凍土（permafrost）於全球暖化衝擊下滑塌的情況，揭示凍土上的植被往往需時十年甚至逾百年才能恢復，並透過拆解影響植被恢復的因素以預測其復原時間。有關發現可望為緩解凍土中碳釋放引致的氣候變化加劇問題，提供重要的科學支撐。



香港文匯報報導，是次研究由港中大地球與環境科學系副教授劉琳，伊利諾伊大學厄巴納香檳分校植物生物學副教授Mark Lara，及其博士後研究員和中大博士畢業生夏卓璇共同領導，成果已於昨日（30日）出版的國際頂尖期刊《自然氣候變化》發布。團隊聚焦於熱融滑塌（thaw slumps）現象——那是因大量地下冰融化，導致凍土層失穩而引發、類似山泥傾瀉的突發性崩塌，不僅破壞植被，還會將原本封存於土壤中的有機碳釋放，從而對碳循環、生態系統穩定性以至全球暖化趨勢帶來深遠影響（詳見另稿）。

