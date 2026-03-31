澤連斯基稱俄羅斯向伊朗提供中東美軍衛星圖像

3月18日晚，沙特首都利雅得南部地區遇襲現場升起濃煙。新華社 中評社北京3月31日電／烏克蘭總統澤連斯基日前接受美國媒體採訪時稱，他“百分百”確信，俄羅斯與伊朗共享衛星圖像等情報，協助後者打擊中東地區的美軍目標。



澤連斯基28日在卡塔爾接受美國全國廣播公司採訪時作上述指稱。他說，烏克蘭情報顯示，沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地26日遭遇空襲前，俄羅斯衛星於3月20日、23日和25日三次拍攝該基地圖像。



兩名美國政府官員27日披露，該基地部分美軍士兵遇襲受傷，但傷情不危及生命。



按澤連斯基的說法，俄羅斯數天內重復拍攝衛星圖像意味著“一兩天內”會發生襲擊。他說，“幫助伊朗人符合俄羅斯利益”，俄羅斯“當然”在幫助伊朗，他“百分百”確信。



澤連斯基向美國全國廣播公司提供了一份烏方的情報簡報。不過美國全國廣播公司稱，這份簡報並不包括俄羅斯衛星圖像證據，也未提及烏方如何得知相關信息，因此無法核實其準確性。



本月早些時候，美國全國廣播公司援引知情人士報導稱，俄羅斯正向伊朗提供有關中東美國駐軍位置的情報。俄羅斯外長拉夫羅夫26日接受法國電視台採訪時稱，俄羅斯與伊朗簽署了軍事技術合作協議，俄方向伊方提供軍事裝備，但否認有關俄方向伊朗提供情報的指控。



美國和以色列對伊朗發起的軍事打擊讓美國在中東的盟友對美制攔截彈需求激增，持續約一個月的戰事致相關庫存迅速消耗。澤連斯基上周起訪問多個海灣國家，聲稱可向後者提供經實戰檢驗的防空技術，以換取對烏軍工產業的“數十億”美元投資。



澤連斯基還表示，他擔憂中東戰事延宕恐致美國計劃交付烏克蘭的武器裝備被轉移至中東。但截至目前，美對烏軍援交付未被打亂。



來源：新華社