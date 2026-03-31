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美伊戰爭 途經中東客流量大幅減少
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2026-03-31 14:44:38
中評社香港3月31日電／國泰（0293.HK）行政總裁林紹波在西雅圖一慶祝活動上表示，自2月底美國與伊朗發生衝突，導致途經中東的客流量大幅減少，國泰飛往北美、歐洲及澳洲的長途航班需求增加，但同時航空燃油成本的情況亦令人擔憂。
他稱，如果燃油價格長期維持在衝突前水平的兩倍，客運及貨運需求將難以持續下去。
他稱，公司短期首要目標是維持航班運力，雖然中東衝突推高航空燃油價格，但削減運力只會被視為“最後的手段”。
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