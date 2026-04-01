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戰鷹列陣！中國空軍某部開展跨晝夜飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-01 09:22:48
　　中評社北京4月1日電／戰鷹列陣，引擎轟鳴。近日，中國空軍某部緊貼實戰要求，開展跨晝夜飛行訓練，全面錘煉官兵作戰能力。

　　來源：央廣軍事
 


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