部分海灣國家據報“私下”推動美國發動地面戰

中評社香港3月31日電／據美國媒體30日報導，阿拉伯聯合酋長國和沙特阿拉伯等部分海灣國家希望美國繼續對伊朗戰爭，其中，阿聯酋正“極力推動”美軍發動地面戰，科威特和巴林也對此持支持立場。



美聯社當天援引美國、海灣國家和以色列匿名官員的話報導，美國在中東地區的盟友在戰爭初期曾私下抱怨，稱美以發動襲擊前未給予他們充分的事先通知，但如今部分海灣國家認為，現在面臨徹底削弱伊朗實力的“歷史性機遇”。“沙特、阿聯酋、科威特和巴林的官員私下表示，除非伊朗領導層出現重大變化或伊朗的行為發生劇變，否則他們不希望美以軍事行動結束。”



新華社援引報導，海灣國家現在“廣泛支持”美國的軍事行動，但也存在分歧，沙特和阿聯酋在呼籲加大對伊朗軍事施壓方面走在前列，“阿聯酋可能已成為海灣國家中最為鷹派的國家，正極力推動美國總統特朗普下令發動地面入侵。科威特和巴林也支持這一選項”，“阿曼和卡塔爾則傾向於外交解決方案”。



報導援引一名海灣國家外交官的話說，沙特已向美國表示，現在結束戰爭無法產生一個能保障伊朗鄰國安全的“好協議”。報導另援引一名沙特官員的話說，沙特最終希望看到危機的政治解決方案，但當前重點仍是保護本國人民和關鍵基礎設施。



目前，上述國家對此報導尚無回應。