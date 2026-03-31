意大利跟進西班牙　拒美軍借西西里島軍事基地

中評社香港3月31日電／1位知情人士31日證實先前媒體的報導，稱意大利拒絕美國軍機在飛往中東前先降落在西西里島的錫戈內拉空軍基地（Sigonella ​Air Base）的請求，意大利也成為繼西班牙後，第2個拒絕美國的歐洲國家，顯示美國跟歐洲國家之間的嫌隙恐擴大。



TVBS據《路透》報導，《Daily Corriere della ​Sera》先前報導稱“一些美國轟炸機原計劃在飛往中東前，先降落在西西里島東部的錫戈內拉空軍基地”，報導並未說明飛機的具體數量和降落時間，如今這則消息獲得證實。



這位未獲准接受媒體採訪且拒絕透露姓名的消息人士並未說明詳細涉及多少架美國飛機，以及意大利是在何時拒絕的。《Daily Corriere della ​Sera》補充說“拒絕批准降落請求的原因是美國方面沒有事先申請授權，而且意大利軍方領導層也沒有被諮詢，這違反有關美國在意大利使用軍事設施的條約規定”。



目前意大利國防部暫未針對此事作出回應。



先前西班牙率先拒絕美軍使用該國軍事基地，這引來美國總統特朗普（Donald Trump）的不滿，甚至大動肝火、揚言切斷與西班牙的所有貿易往來。至於英國跟法國，目前這兩國已經陸續派艦艇、戰機前往戒備。