可先發制人　熊本和靜岡日陸自部署長射程導彈

中評社香港3月31日電／共同社報導，日本防衛省31日在熊本市和靜岡縣的陸上自衛隊駐地部署了可從敵方防空網外側實施打擊的長射程導彈。此舉意在對加大對日施壓的中國加強威懾力，標誌著日本已首次具備“反擊能力”（對敵基地攻擊能力）。一旦認定敵方著手攻擊，即使在遭受損害之前也可以行使該能力。但如果判斷失誤，則存在成為國際法所禁止的先發制人攻擊的風險。一直堅持“專守防衛”的日本防衛政策迎來轉捩點。



現代作戰中，開戰初期即集中打擊敵方導彈基地等目標的情況屢見不鮮，因此部署長射程導彈的地區也可能被當成目標。防衛省在熊本舉辦了面向地方首長等人士的裝備品展示會，但尚未舉行面向居民的說明會，引發當地的強烈不滿。



防衛相小泉進次郎31日在內閣會議後的記者會上就此次啟動的導彈部署強調：“我國面臨戰後最為嚴峻和複雜的安全保障環境，這對於加強我國的威懾力和應對能力是極為重要的舉措。”



關於居民說明會，他稱“現階段還沒有實施計劃”，並表示“會認真聽取各方要求，就舉行時間及裝備品展示方式切實加以討論。”



陸自宣佈在熊本市健軍駐地和靜岡縣富士駐地的部隊部署了已完成研發的導彈。在健軍駐地部署的是國產“25式陸基反艦導彈”，此前稱為“12式陸基反艦導彈性能提升型”。由地面車載發射器發射，射程達約1000公里，可覆蓋中國大陸部分沿海地區。



靜岡縣富士駐地則部署同為國產的“25式高速滑翔彈”，此前稱為“島嶼防衛用高速滑翔彈”。據相關人士透露，目前部署的是射程約數百公里的“早期裝備型”，正在致力於將射程延長至約2000公里。兩款導彈隨著此次部署分別啟用新名稱。



對敵基地攻擊能力2022年已被寫入三份安保相關文件。為了運用該能力，防衛省計劃在各地部署長射程導彈。海上自衛隊宙斯盾艦“鳥海”號本月已具備發射美制“戰斧”巡航導彈的能力。在海外實施試射後預計將於9月前後返回日本。