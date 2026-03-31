高市稱將探討與亞洲國家相互合作確保石油製品

中評社香港3月31日電／共同社報導，日本政府31日召開了討論中東局勢影響的相關閣僚會議第二次會議。首相高市早苗表示，為穩定確保石油製品，“將探討與亞洲國家的相互合作及支援”，以避免在亞洲展開業務的日企經濟活動受阻。她還重申，將全力確保使用塑膠的醫療相關物資及燃料的穩定供應。



日本、韓國以及東南亞各國對中東產原油依賴度較高，一部分陷入了不得不限制石油製品使用的局面。如果伊朗局勢長期化，不僅可能導致面向日本的物資生產停滯，還可能對日資企業的本地化生產造成影響。



高市還透露，為確保國內重要物資的供應，政府內已設立由相關省廳參與的工作組，將檢查石油製品中的石腦油，以及人工透析、護理等所需塑膠製品的供應狀況。該小組由30日被任命為“中東局勢下重要物資穩定確保擔當相”的經濟產業相赤澤亮正擔任負責人。



除高市與赤澤外，農林水產、外務的各閣僚等也出席了此次會議。



為緩解石油供應不安，日本政府自3月中旬起釋放相當於國內消費約50天用量的石油儲備。高市介紹稱截至30日，普通汽油全國平均零售價為每升170.20日元，較前一周下降7.50日元。



不過，石油製品的流通存在部分不均與阻塞，國內有的企業無法獲得所需的量。政府也將加緊確保用於巴士和卡車的柴油、重油等的穩定供應。